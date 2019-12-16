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Рубрика: Экономика

Эксперт прокомментировал падение продаж iPhone

Текст: Елена Березина
Падение продаж iPhone в Китае связано с тем, что Huawei агрессивно наращивает долю на локальном рынке после санкций со стороны США, полагает Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group.
Huawei впервые выпустила смартфон без деталей из США. Его продают в России

"Не получив новые версии Android, компания сосредоточилась на родном рынке, - рассказал он "РГ". - Все компании падают, включая Apple, кто-то больше, кто-то меньше, падают Oppo и Vivo, при этом Huawei растет на десятки процентов, ежеквартальный рост год к году составляет примерно 66%".

Ранее CNBC сообщило, что продажи смартфонов Apple в Китае упали на рекордные 35%. В числе причин называется в первую очередь торговая война между США и Китаем.

Как отметил аналитик брокерского отделения Credit Suisse Мэтт Кэбрэл, ожидается падение прибыли Apple в Китае на 17,5% за сентябрь, октябрь и ноябрь 2019 года.

Акции компании на фоне падения продаж iPhone в Китае упали в цене всего на 1%.

"Весь негатив вокруг Apple, если посмотреть глобально, конвертируется в рост акций, как это ни странно, - подчеркивает Эльдар Муртазин. - Это говорит о том, что акции следуют не объективным показателям, а ожиданиям инвесторов, которые хотят верить что Apple - островок стабильности и будет расти. На самом деле, наверное, нет, это надувание пузыря, который рано или поздно лопнет. Ситуация в Китае - только один из признаков того, что пузырь надувается, потому что Китай в доле продаж Apple занимает 16%. И падение продаж на треть на этом рынке, втором по значимости рынке после США, уже тревожный звоночек".

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