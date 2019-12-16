Эксперт прокомментировал падение продаж iPhone

"Не получив новые версии Android, компания сосредоточилась на родном рынке, - рассказал он "РГ". - Все компании падают, включая Apple, кто-то больше, кто-то меньше, падают Oppo и Vivo, при этом Huawei растет на десятки процентов, ежеквартальный рост год к году составляет примерно 66%".
Ранее CNBC сообщило, что продажи смартфонов Apple в Китае упали на рекордные 35%. В числе причин называется в первую очередь торговая война между США и Китаем.
Как отметил аналитик брокерского отделения Credit Suisse Мэтт Кэбрэл, ожидается падение прибыли Apple в Китае на 17,5% за сентябрь, октябрь и ноябрь 2019 года.
Акции компании на фоне падения продаж iPhone в Китае упали в цене всего на 1%.
"Весь негатив вокруг Apple, если посмотреть глобально, конвертируется в рост акций, как это ни странно, - подчеркивает Эльдар Муртазин. - Это говорит о том, что акции следуют не объективным показателям, а ожиданиям инвесторов, которые хотят верить что Apple - островок стабильности и будет расти. На самом деле, наверное, нет, это надувание пузыря, который рано или поздно лопнет. Ситуация в Китае - только один из признаков того, что пузырь надувается, потому что Китай в доле продаж Apple занимает 16%. И падение продаж на треть на этом рынке, втором по значимости рынке после США, уже тревожный звоночек".