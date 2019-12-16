"Галс-Девелопмент" запустит сервис "Ипотечный брокер" совместно с платформой "Жилищная экосистема ВТБ"

Компания "Галс-Девелопмент" начнет предоставлять своим клиентам услуги через сервис "Ипотечный брокер" от компании "Жилищная экосистема ВТБ". Сервис позволит клиентам оперативно оформить все необходимые документы и отправить их в банк в цифровом формате, получить решение и заключить сделку по ипотеке.

"Ипотечный брокер" - часть платформы "Жилищная экосистема ВТБ", которая будет запущена в базовой версии в начале 2020 года. В рамках одной системы, в режиме онлайн, клиенты смогут легко выбирать и покупать недвижимость, получить ипотеку, сдавать или арендовать квартиру и делать ремонт. Сервис "Ипотечный брокер" устроен так, что для получения предварительного одобрения ипотеки достаточно минимальных сведений о клиенте. Само одобрение занимает не более минуты, и клиент переходит к расширенной анкете. Полное оформление анкеты и всех необходимых документов происходит в рамках одного рабочего дня, а весь процесс заключения сделки по ипотеке занимает около недели.

"В данный момент наши сотрудники проходят обучение по использованию сервиса, но мы уже видим перспективы такого сотрудничества. Система прозрачна и позволяет существенно экономить время всех участников сделки. Важным преимуществом является и то, что мы сможем вести своих клиентов одновременно по нескольким банкам. Через некоторое время в сервис внедрят список наших объектов и специальные условия банковского кредитования, доступные только нашим клиентам, - комментирует Екатерина Батынкова, директор департамента продаж "Галс-Девелопмент".

Банк ВТБ (ПАО), финансовый партнер компании, предлагает всем клиентам "Галс-Девелопмент" специальные условия ипотечного кредитования. По программе субсидированной ипотеки ставка составит 5,6% на весь срок кредитования. Также с 26 ноября 2019 года увеличился дисконт по ипотечным продуктам "Ипотека. Строящееся жилье" и "Ипотека. Готовое жилье". При первоначальном взносе от 50% (включительно) для клиентов "Галс-Девелопмент" действует дисконт к базовой процентной ставке в размере 1%. Процентная ставка составит 8,4% с учетом дисконта при условии комплексного страхования. Новые ценовые условия применяются по заявлениям-анкетам, принятым в период с 26 ноября по 31 декабря 2019 года.

Согласно данным департамента аналитики, по всем объектам "Галс-Девелопмент" за 10 месяцев 2019 года (январь-октябрь) доля сделок с привлечением ипотечного кредитования составила 45%. Сервис "Ипотечный брокер" позволит увеличить скорость прохождения каждой заявки в 3 раза.

Подробная информация представлена на сайте www.hals-development.ru.

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"