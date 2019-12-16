Кадры с передовой: Ми-35 и артиллерия громят боевиков в Ливии

В Ливии продолжаются боевые действия между наступающими подразделениями Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и пока контролирующими Триполи боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

ЛНА активно применяет авиацию для поддержки наземных частей. Так, в Сети появился ролик, демонстрирующий работу боевого вертолета Ми-35. На кадрах, снятых с БПЛА, видно, как винтокрылая машина на предельно малой высоте заходит на цель.

На противника обрушиваются неуправляемые реактивные снаряды, а сам "летающий танк" ложится на обратный курс, начав отстреливать тепловые ловушки. Эти ложные цели должны отводить ракеты, имеющие инфракрасные головки самонаведения.

Многих наблюдателей удивили также размещенные в социальных сетях кадры высокопрофессиональной работы минометчиков ЛНА, целеуказание которым осуществлял наблюдающий за боевиками разведывательный беспилотный летательный аппарат. Мины с большой точностью поражали вражеские автомобили.

#LNA forces surgically targeting #GNA militias with the combination of a Mortar canon , Small Drone and a GPS. pic.twitter.com/M6bSJ9FP18 — M.LNA (@MElmalehLNA) 15 декабря 2019 г.

ПНС также несут потери в бронетехнике. Например, недавно сообщалось об уничтожении бронеавтомобиля Kirpi II турецкого производства, который полностью сгорел после попадания в него неустановленного противотанкового средства.

Военные эксперты считают, что в ближайшие дни обстановка в зоне конфликта будет накаляться. Сообщается, что Хафтар в качестве подкреплений перебросил к передовой состоящую из нескольких бригад группировку в 10 тысяч человек. На их вооружении - пикапы с 14,5-мм пулеметами и 23-мм пушками, а также две с половиной сотни бронемашин, в том числе БМП и танки Т-72.