Кадры с передовой: Ми-35 и артиллерия громят боевиков в Ливии

Amazing video of a #LNA #Mi35 over Ain Zara raining hell on #GNA militias #Tripoli #libya #Libyan_national_army pic.twitter.com/AVgHjVRkf4— M.LNA (@MElmalehLNA) 15 декабря 2019 г.
ЛНА активно применяет авиацию для поддержки наземных частей. Так, в Сети появился ролик, демонстрирующий работу боевого вертолета Ми-35. На кадрах, снятых с БПЛА, видно, как винтокрылая машина на предельно малой высоте заходит на цель.
На противника обрушиваются неуправляемые реактивные снаряды, а сам "летающий танк" ложится на обратный курс, начав отстреливать тепловые ловушки. Эти ложные цели должны отводить ракеты, имеющие инфракрасные головки самонаведения.
Многих наблюдателей удивили также размещенные в социальных сетях кадры высокопрофессиональной работы минометчиков ЛНА, целеуказание которым осуществлял наблюдающий за боевиками разведывательный беспилотный летательный аппарат. Мины с большой точностью поражали вражеские автомобили.
#LNA forces surgically targeting #GNA militias with the combination of a Mortar canon , Small Drone and a GPS. pic.twitter.com/M6bSJ9FP18— M.LNA (@MElmalehLNA) 15 декабря 2019 г.
ПНС также несут потери в бронетехнике. Например, недавно сообщалось об уничтожении бронеавтомобиля Kirpi II турецкого производства, который полностью сгорел после попадания в него неустановленного противотанкового средства.
Военные эксперты считают, что в ближайшие дни обстановка в зоне конфликта будет накаляться. Сообщается, что Хафтар в качестве подкреплений перебросил к передовой состоящую из нескольких бригад группировку в 10 тысяч человек. На их вооружении - пикапы с 14,5-мм пулеметами и 23-мм пушками, а также две с половиной сотни бронемашин, в том числе БМП и танки Т-72.
Short life for this #GNA #Turkish-made BMC Kirpi II, which was targeted by #LNA units Southern #Tripoli #Libya pic.twitter.com/LQD5VyVrlC— Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) 13 декабря 2019 г.