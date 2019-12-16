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16.12.2019,  
12:46
Текст:  Антон Валагин

Ключевое преимущество: Су-57 назвали выгодным выбором для Ирана

Ирану предстоит сбалансировать свои вооруженные силы, чтобы достойно противостоять противникам, которых у него немало. Самые влиятельные это Израиль, Саудовская Аравия и США.

Фото: РИА Новости
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Вкладывая деньги в поддержку военных операций за рубежом, развитие баллистических ракет и беспилотников, иранские власти оставили без внимания более традиционные вооружения - такие как эсминцы и истребители. Меж тем без надежной охраны морских и воздушных границ живущее в окружении неприятеля государство не может чувствовать себя спокойно, пишет Military Watch.

То, что Иран намерен усиливать охрану своего неба, подтверждают меры по модернизации ПВО. Испытываются и принимаются на вооружение современные зенитные комплексы "Хордад-3", "Хордад-15" и "Бавар-373". Ожидается, что Тегеран купит российские С-400 "Триумф" после окончания действия запрета ООН на поставки в страну наступательных вооружений. Он будет отменен в конце 2020 года и уже начались дискуссии о том, какое оружие будет приобретаться.

Сейчас в распоряжении ВВС Ирана имеются всего две эскадрильи современных самолетов, способных вести воздушный бой за пределами зоны прямой видимости - американские F-14 и российские МиГ-29. Основу же боевого флота составляют истребители времен войны во Вьетнаме: F-4D и F-5E. Комплексная модернизация имеющегося парка - дело затратное, а по некоторым позициям и невозможное технически. Поэтому велика вероятность, что Тегеран сделает ставку на небольшое количество элитных самолетов, способных обеспечить не количественное, но качественное превосходство.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 подходит для этой цели как нельзя лучше. Заказ эскадрильи полного состава обойдется Тегерану в три миллиарда долларов, а расходы на эксплуатацию будут повыше, чем у Phantom (но ниже, чем у F-14). Зато малозаметный для радаров и способный применять самое современное оружие Су-57 обеспечит Ирану превосходство над конкурентами в регионе. Инвестиции в более дешевые самолеты, такие как китайские J-10C и JF-17, позволят оснастить новой техникой большее количество эскадрилий, но они не имеют качественных преимуществ для сдерживания флота самолетов четвертого поколения, которым располагает США.

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