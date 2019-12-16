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16.12.2019 19:40
Рубрика: В мире

На Украине суд разрешил УПЦ сохранить свое название

Текст: Юрий Когалов

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить свое название. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вынесенный вердикт.

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
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Таким образом, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкульта Украины о переименовании УПЦ. Ведомство требовало, чтобы церковь указала в своем названии принадлежность к РПЦ.

Напомним, в конце прошлого года на Украине вступил в силу закон, в соответствии с которым религиозные организации, руководящий центр которых находится в России, обязаны указывать в названии свою принадлежность. Киев грозил принудительно переименовать УПЦ. Министерство культуры даже опубликовало список религиозных организаций, которые подлежат переименованию в соответствии с законом "О свободе совести и религиозных организациях". В основном в реестр попали церкви, в названии которых содержится отсылка к России. Среди них числятся Русская Истинно-Православная церковь, Русская Старообрядческая церковь, Русская Древлеправославная церковь и другие. В общей сложности переименованию подлежат 566 общин, центров, монастырей, братств, миссий, семинарий и других религиозных объектов.

ООН вступилась за УПЦ на Украине

При этом представители созданной в стране Православной церкви Украины пытались захватит храмы УПЦ. Активную деятельность в этом принимали радикалы и националисты. В итоге в дело был вынужден вмешаться Комитет по правам человека ООН. В частности он обязал Киев запретить выселение общины УПЦ из принадлежащего ей здания в Ивано-Франковске - Спасо-Преображенского храма.

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