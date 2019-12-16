На Украине суд разрешил УПЦ сохранить свое название

Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить свое название. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вынесенный вердикт.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкульта Украины о переименовании УПЦ. Ведомство требовало, чтобы церковь указала в своем названии принадлежность к РПЦ.

Напомним, в конце прошлого года на Украине вступил в силу закон, в соответствии с которым религиозные организации, руководящий центр которых находится в России, обязаны указывать в названии свою принадлежность. Киев грозил принудительно переименовать УПЦ. Министерство культуры даже опубликовало список религиозных организаций, которые подлежат переименованию в соответствии с законом "О свободе совести и религиозных организациях". В основном в реестр попали церкви, в названии которых содержится отсылка к России. Среди них числятся Русская Истинно-Православная церковь, Русская Старообрядческая церковь, Русская Древлеправославная церковь и другие. В общей сложности переименованию подлежат 566 общин, центров, монастырей, братств, миссий, семинарий и других религиозных объектов.

При этом представители созданной в стране Православной церкви Украины пытались захватит храмы УПЦ. Активную деятельность в этом принимали радикалы и националисты. В итоге в дело был вынужден вмешаться Комитет по правам человека ООН. В частности он обязал Киев запретить выселение общины УПЦ из принадлежащего ей здания в Ивано-Франковске - Спасо-Преображенского храма.