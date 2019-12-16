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16.12.2019,  
15:38
Текст:  Алексей Брусилов

Ничего не изменилось: что показали на учениях "Северная крепость-2019"

Молдавские военные провели учения "Северная крепость-2019" на полигоне в районе города Бельцы. На них присутствовал президент Игорь Додон.

Как сообщает сайт оборонного ведомства страны, в мероприятии приняли участие более 350 военнослужащих от мотострелковой бригады, батальона специального назначения, авиационного полка, артбатальона и тыловых подразделений.

Была задействована различная техника, в том числе единственный вертолет Ми-2, на котором отрабатывались задачи эвакуации раненых военнослужащих.

Обращает на себя внимание, что широко использовались внешне очень похожие на советские БТР-60ПБ румынские TAB-71M. В 70-е годы они выпускались по советской лицензии. В ходе модернизации пожароопасные бензиновые двигатели на низ заменили на дизельные.

Фото: Chris Lofting / wikimedia.org
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Также на полигоне можно было увидеть и настоящий "шестидесятый", на который установили открытую сверху башню с 23-мм орудием. Были представлены БТР-70, БРДМ-2 и МТ-ЛБ, в том числе вооруженные противотанковым ракетным комплексом "Штурм".

Автомобильная техника практически полностью состояла из советских образцов. Это всем известные ЗиЛ-131, ГАЗ-66 и КрАЗ-250.

Показанная реактивная система залпового огня "Ураган" проехала по полигону без боеприпасов и без сопровождения транспортно-заряжающей машины. Ожидалось, что в боевых стрельбах примет участие "Адская молотилка" на базе ЗИЛ-135ЛМ, но в этот раз обошлись без нее.

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