Новые фото перспективной американской САУ появились в Сети

Детальные фотографии прототипа новой самоходной гаубицы американской армии появились в Twitter. Установка разрабатывается в рамках программы ERCA (Extended Range Cannon Artillery - cтвольная артиллерия большой дальностьи).

Снимки позволяют подробно рассмотреть 155-мм самоходную гаубицу, вооруженную пушкой XM907. Она создается на базе M109A7, однако речь идет не о модернизации, а о разработке САУ нового поколения. Новая артиллерийская система M1299 реализует как минимум две передовых технологии, пишет Defence Blog. Это активно-реактивный снаряд XM1113 и уже упомянутая пушка, которая увеличит дальность выстрела с 38 до 70 с лишним километров.

Армия США надеется, что улучшенные боеприпасы смогут достигать целей на расстоянии 100 километров. Система автоматического заряжания, как ожидается, обеспечит скорострельность до 10 выстрелов в минуту.