Первое плавание прошло успешно

Первое плавание разработанного китайскими предприятиями самоуправляемого грузового судна "Цзиньдоуюнь-0" успешно состоялось в Чжухае 15 декабря, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Грузовое судно "Цзиньдоуюнь-0" разработано и сделано в Китае. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
По словам Янь Синьпина, члена Китайской академии инженерных наук, это стало революционным прорывом в проектировании и постройке судов.
"Цзиньдоуюнь-0" имеет длину 12,86 метра, ширину 3,8 метра, расчетную скорость 8 узлов.
Поскольку автономная навигационная система близка к обычным грузовым судам с точки зрения судовой архитектуры и гидродинамических характеристик, она может быть быстро применена к грузовым судам, что имеет высокую ценность для исследований и разработок.