Первое плавание прошло успешно

По словам Янь Синьпина, члена Китайской академии инженерных наук, это стало революционным прорывом в проектировании и постройке судов.

"Цзиньдоуюнь-0" имеет длину 12,86 метра, ширину 3,8 метра, расчетную скорость 8 узлов.

Поскольку автономная навигационная система близка к обычным грузовым судам с точки зрения судовой архитектуры и гидродинамических характеристик, она может быть быстро применена к грузовым судам, что имеет высокую ценность для исследований и разработок.