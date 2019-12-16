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16.12.2019 16:22
Рубрика: Власть

Путин упростил идентификацию при почтовых переводах

Текст: Юлия Кривошапко
Граждане, которые отправляют или получают почтой небольшие денежные переводы будут проходить не полную, а упрощенную идентификацию.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Поправки должны стимулировать развитие почтовых переводов и поставить их в равные условия с банковскими.

Речь идет о денежных переводах на сумму не больше 15 тысяч рублей. По старым правилам даже для перевода такой суммы помимо фамилии, имени, отчества требовалось предоставить данные паспорта, ИНН, месте жительства или пребывания.

При упрощенной схеме достаточно фамилии, имени и отчества, а также серии и номера документа, удостоверяющего личность.

Группа разработчиков поправок под руководством главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, отмечала, что эти изменения создадут условия для дальнейшего развития такого вида услуг почтовой связи, в том числе за счет внедрения цифровых продуктов и сервисов.

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