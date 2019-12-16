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16.12.2019,  
13:20
Текст:  Лариса Ионова

Рассекречены фото советского истребителя пятого поколения С-22

К своему 80-летнему юбилею ОКБ Сухой представило уникальные снимки ранее засекреченного истребителя С-22. На архивном фото, появившемся в интернете, запечатлен полноразмерный макет летательного аппарата.

Фото: РИА Новости
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Речь идет о советской программе под шифром С-22 по созданию новейшего на тот момент истребителя.

Работы над его созданием начались в ОКБ в 1983 году. Проект истребителя предусматривал применение крыла обратной стреловидности. Благодаря этой аэродинамической особенности возрос угол атаки и управляемость при маневрировании, особенно на низкой скорости, а также большая подъемная сила. Кроме того, самолет благодаря уменьшению площади рассеяния становился менее заметными для радиолокаторов. На опубликованном фото изображен макет истребителя с плоскими соплами. И хотя с момента начала разработки прошло более трех десятков лет, именно такой вариант сопла до сих пор считается наиболее оптимальным и наиболее соответствующим средствам авиации новых поколений.

Справка "РГ"

Одноместный истребитель Су-47 имел длину около 23 метров, размах крыльев - около 17 метров. Максимальная высота полета - до 20 километров, скорость в 2500 км/ч, дальность полета - до 5000 км.

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