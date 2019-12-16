Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
16.12.2019,  
13:13
Текст:  Руслан Мельников

Редкие кадры: МиГ-23 сняли на видео на секретной американской авиабазе

В интернете появились редкие кадры использования американскими летчиками советского многоцелевого истребителя третьего поколения МиГ-23.
Фото: Rob Schleiffert / wikimedia.org Фото: Rob Schleiffert / wikimedia.org
Фото: Rob Schleiffert / wikimedia.org

На видео демонстрируется, как тягач транспортирует самолет на взлетно-посадочную полосу. После этого камера акцентируется на хвостовой звезде. Затем показано движение самолета по территории базы.

Фото: U.S. Military/Wikimedia.org
Стрельбы танков США у белорусской границы сняли на видео

Как пишет The Drive, кадры были сняты в 1980-х годах на секретной авиабазе в Неваде. При этом отмечается, что видео предоставляет возможность увидеть не только управляемый американскими пилотами МиГ-23, который готовят к миссии, но и особенный ангар с огромными воротами, который считается одним из самых больших на авиабазе.

Также на базе, где использовался МиГ-23, было установлены двухрядное ограждение, прожекторы и другие меры безопасности, "более привычные для тюрьмы строгого режима, а не для аэродрома". Взлетно-посадочная полоса оказалась отделена от остальной территории базы. Раздвижные ворота пропускают туда только тот самолет и тех пассажиров, пребывание которых на базе разрешено.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Появились новые подробности о строительстве подлодок проекта "Лада" 10:51
Начштаба ВВС США назвал российские и китайские спутники угрозой 10.12.2019
Отвага против гиперзвука: есть ли будущее у новых авианосцев ВМС США 09.12.2019
самолеты
Фото: Евгений Кель
Первый боевой пуск нового "Искандера" показали на видео 10:30
Россия вошла в тройку крупнейших военно-воздушных держав мира 11.12.2019
Иллюзия убийства: как военные Югославии дурачили натовских агрессоров 10.12.2019