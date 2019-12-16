Редкие кадры: МиГ-23 сняли на видео на секретной американской авиабазе

На видео демонстрируется, как тягач транспортирует самолет на взлетно-посадочную полосу. После этого камера акцентируется на хвостовой звезде. Затем показано движение самолета по территории базы.

Как пишет The Drive, кадры были сняты в 1980-х годах на секретной авиабазе в Неваде. При этом отмечается, что видео предоставляет возможность увидеть не только управляемый американскими пилотами МиГ-23, который готовят к миссии, но и особенный ангар с огромными воротами, который считается одним из самых больших на авиабазе.

Также на базе, где использовался МиГ-23, было установлены двухрядное ограждение, прожекторы и другие меры безопасности, "более привычные для тюрьмы строгого режима, а не для аэродрома". Взлетно-посадочная полоса оказалась отделена от остальной территории базы. Раздвижные ворота пропускают туда только тот самолет и тех пассажиров, пребывание которых на базе разрешено.