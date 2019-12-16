Белгородские инспекторы не пустили 1200 мальков с Украины

Белгородские инспекторы Россельхлознадзора не пустили в Россию 1200 мальков рыб, прибывших с Украины.

При досмотре багажа и ручной клади пассажира на пункте пропуска "Нехотеевка" были обнаружены мальки рыб, упакованные в полиэтиленовые пакеты. Разрешения на ввоз животных у владельца груза не было, - рассказали в управлении службы по Белгородской области.

Ввоз в Россию и вывоз из нее образцов фауны возможен лишь при наличии разрешения от Россельхознадзора и документов, подтверждающих выполнение ветеринарных и санитарных норм. Поэтому досматривавший пассажира инспектор не дал разрешения на ввоз рыбьего молодняка в РФ и обладатель мальков вернулся на Украину.