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16.12.2019 11:39
Проект: В регионах

Кредитный портфель ВТБ в Белгородской области превысил 69 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Белгородской области вырос на 21% и составил 69,1 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц с января по сентябрь этого года увеличился на 19% и достиг 65,1 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Белгородской области вырос почти на четверть и на 1 октября 2019 года составил 47,3 млрд рублей. Его основная часть приходится на крупный бизнес - 32,5 млрд рублей (+13%). Объемы займов среднему и малому бизнесу за три квартала этого года выросли почти в половину, до 14,8 млрд рублей. Компании пищевой промышленности и сельского хозяйства (57%), торговли (12%) занимают основные доли в структуре кредитного портфеля СМБ.

Кредитный портфель ВТБ в Белгородской области в рамках программ господдержки по итогам трех кварталов 2019 года вырос почти в 2 раза и превысил 7,3 млрд рублей. Основная часть финансирования (около 5 млрд рублей) выдана аграриям региона.

Корпоративный ресурсный портфель банка за девять месяцев текущего года вырос на 30% и достиг 23,8 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Белгородской области с начала года увеличился на 20% и на 1 октября 2019 года составил 21,8 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными - 13 млрд рублей, прирост за девять месяцев - 19%. Портфель ипотеки на отчетную дату составил 6,5 млрд рублей (+25% с начала года), автокредитования - 1,1 млрд рублей (+5%). Портфель привлеченных средств частных клиентов увеличился на 11%, до 41,3 млрд рублей.

Объем выдачи розничных кредитов за три квартала 2019 года вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,5 млрд рублей. Более половины занимают кредиты наличными - 5,7 млрд рублей (+10% к аналогичному показателю 2018 года). Объем выдачи ипотеки за отчетный период составил 2,2 млрд (+63%), автокредитов - 565 млн рублей (+3%).

Управляющий ВТБ в Белгородской области, вице-президент Виктор Кривошеев отметил: "Сегодня ВТБ не только помогает эффективно пользоваться банковскими услугами, но и подсказывает, как развивать бизнес. Ключевая наша задача - оставаться для своих партнеров банком первого выбора, обеспечивая их потребности наиболее удобными и современными способами на всех этапах жизни. Наши клиенты, как корпоративные, так и розничные, имеют возможность получения всех продуктов и услуг как в передовых цифровых каналах, так и в широкой сети отделений банка".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Банка ВТБ (ПАО)

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