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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Мои Документы" приглашают горожан на день рождения Дворца госуслуг

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москвичей приглашают отметить День рождения Дворца государственных услуг на ВДНХ. Праздник пройдет 21 декабря в павильоне №71. Жители города смогут посетить мастер-классы и научиться ораторскому искусству, стрессоустойчивости и даже пройти тематический квест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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"Дворец госуслуг на ВДНХ стал символом центров госуслуг. Это не просто офис, а настоящий архитектурный памятник столицы. И мы очень рады разделить с жителями наш праздник - день рождения дворца. Приглашаем горожан посетить увлекательные мероприятия и интересно провести день", - говорит замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг "Мои документы" Анастасия Загородникова.

В День рождения Дворец госуслуг на ВДНХ будет работать по обычному графику - с 10:00 до 22:00. В течение дня тренеры учебного центра, которые обучают всех сотрудников МФЦ, раскроют москвичам секреты ораторского мастерства и стрессоустойчивости, помогут развить навыки общения. Здесь же пройдет квест на логику, внимание и знание исторических фактов. Будет чем заняться и самым маленьким посетителям: для них тоже пройдут мастер-классы.

Справка "РГ"

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Какие мероприятия жду москвичей 21 декабря в павильоне №71:

- 10:00-11:00 - мастер-класс по оригами;

- 11:00-12:00 - лекция "Мастерская ораторского искусства";

- 11:00-12:00 - лекция "Стрессу - нет";

- 11:00-12:00 - мастер-класс "Что написано пером…";

- 12:00-13:00 - мастер-класс "Объемная звезда";

- 13:00-14:00 - квест "Получи советский загранпаспорт";

- 14:00-15:00 - лекция "Мастерская ораторского искусства";

- 14:00-15:00 - лекция "Навыки общения";

- 15:00-16:00 - мастер-класс "Что написано пером…";

- 16:00-17:00 - квест "Получи советский загранпаспорт";

- 17:00-18:00 - мастер-класс "Объемная звезда";

- 18:00-19:00 - мастер-класс по оригами;

- 18:00-19:00 - лекция "Навыки общения";

- 18:00-19:00 - лекция "Стрессу - нет".

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