Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
16.12.2019,  
10:30
Текст:  Антон Валагин

Первый боевой пуск нового "Искандера" показали на видео

На полигоне под Астраханью курская ракетная бригада выполнила первую боевую стрельбу из недавно полученного оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Пуску ракеты предшествовал марш на позиции в условиях ядерного нападения с отражением атаки на колонну вооруженных групп условного противника, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Группы боевого охранения ракетного комплекса отработали блокировку нападавших, уничтожение их огневых точек штатными средствами и силами приданных мотострелковых  подразделений.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на "Сармат"

Учение продолжалось неделю и завершилось успешным пуском ракеты по наземной цели.  В тренировке были задействованы более 1200 военных, около 300 единиц вооружения и боевой техники.

Выстреливший на полигоне Капустин Яр "Искандер" - самый новый в Вооруженных силах России. Дислоцированная под Курском ракетная бригада получила новую технику 2 декабря.

- Система полностью автоматизирована. Возросла боевая дальность, количество ракет на пусковой установке, - рассказал командир дивизиона майор Дмитрий Лагодный. Командиру батареи капитану Шелесту понравился интерьер  пункта управления: дорогая мебель, удобные кресла, климат-контроль. В "Точке" расчет сидел, как в бронетранспортере, без вальяжности. А начальник пускового расчета лейтенант Алексей Решетников раскрыл одну из традиций ракетчиков:

- После первого пуска надо побриться при помощи зеркала от ракеты. Там есть крышка никелированная - ей закрыт разъем, по которому ракета к установке подключается. Вот после пуска бреемся с этой крышкой.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: John Raoux / AP
Тестовый запуск ракеты средней дальности произвели в США 00:00
Испытания запрещенной американской ракеты показали на видео 13.12.2019
Испытано Сибирью: в войска поступила партия "арктических" Т-80БВМ 12.12.2019
учения
Видео: под Волгоградом новобранцев отучили от танкобоязни 10.12.2019
На Урале вертолетчики научатся уходить от средств ПВО противника 10.12.2019
ракеты
Похожий на "Корнет-ЭМ" противотанковый комплекс заметили в Иране 12.12.2019
Черноморский фрегат поразил "Калибром" цель на крымском полигоне 11.12.2019