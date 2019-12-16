Первый боевой пуск нового "Искандера" показали на видео

На полигоне под Астраханью курская ракетная бригада выполнила первую боевую стрельбу из недавно полученного оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Пуску ракеты предшествовал марш на позиции в условиях ядерного нападения с отражением атаки на колонну вооруженных групп условного противника, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Группы боевого охранения ракетного комплекса отработали блокировку нападавших, уничтожение их огневых точек штатными средствами и силами приданных мотострелковых подразделений.

Учение продолжалось неделю и завершилось успешным пуском ракеты по наземной цели. В тренировке были задействованы более 1200 военных, около 300 единиц вооружения и боевой техники.

Выстреливший на полигоне Капустин Яр "Искандер" - самый новый в Вооруженных силах России. Дислоцированная под Курском ракетная бригада получила новую технику 2 декабря.

- Система полностью автоматизирована. Возросла боевая дальность, количество ракет на пусковой установке, - рассказал командир дивизиона майор Дмитрий Лагодный. Командиру батареи капитану Шелесту понравился интерьер пункта управления: дорогая мебель, удобные кресла, климат-контроль. В "Точке" расчет сидел, как в бронетранспортере, без вальяжности. А начальник пускового расчета лейтенант Алексей Решетников раскрыл одну из традиций ракетчиков:

- После первого пуска надо побриться при помощи зеркала от ракеты. Там есть крышка никелированная - ей закрыт разъем, по которому ракета к установке подключается. Вот после пуска бреемся с этой крышкой.