В Домодедово у прохожего отобрали пять миллионов рублей

Двое преступников напали на 43-летнего москвича вблизи аэропорта Домодедово. Они выхватили у него из рук сумку и бросились бежать. Но мужчина не собирался сдаваться и пустился в погоню - ведь в сумке лежали пять миллионов рублей наличными.

Грабителей он почти догнал. Но тут один из них обернулся и нанес преследователю несколько ударов в голову. На этом погоня закончилась.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что оперативники задержали одного из грабителей по месту проживания в городе Реутов. Задержанный оказался жителем Волгоградской области. Его отменная физическая подготовка объяснялась профессией - 27-летний грабитель был тренером по фитнесу.

Тренера взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж". Потерять свободу он может на срок до 7 лет. Сейчас ищут второго грабителя.