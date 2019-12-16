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16.12.2019 19:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Туле ликвидирована крупная авария, вода начала поступать в дома

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле работы по ликвидации аварии, оставившей без воды 30 тысяч человек, окончены. Идет наполнение системы, в ближайшие часы аварию обещают устранить полностью, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По информации мэрии, сварочные работы на водовде диаметром 700 миллиметров насосной станции Песоченская завершены в 16:30. После этого вода постепенно начала подаваться в дома.

Фото: Пресс-служба администрации Тулы
Жители Тулы остались без воды из-за коммунальной аварии

Как сообщил глава администрации Тулы Дмитрий Миляев, Масловско-Песоченский вдозабор один из самых старых водоводов Тулы. Он служит почти 60 лет. Степень износа сетей здесь очень высока. Двойной порыв трубы случился как раз на одном из самых проблемных участках. По словам Миляева, в 2020 году на этом участке запланирована замена более 9 километров сетей. Уже в первом квартале следующего года начнется строительство перекачивающей станции, которая сможет обеспечить водой южную часть Тулы в случае подобных аварий.

Работы по замене ветхих сетей продолжатся и в 2021 году, добавил министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков. По его словам, на 2021 год намечено заменить еще 14 километров труб. На реконструкцию ветхого водовода в трехлетнем бюджете области ежегодно запланировано выделение по 100 миллионов рублей, и столько же - из муниципального.

Первый порыв на Масловско-Песоченском водозаборе, по данным МЧС, произошел накануне в 21:53, около 6 утра при заполнении системы водой случился еще один порыв в другом месте. В зону пониженного давления попали 1840 домов разной этажности и несколько социальных объектов, не прекративших из-за аварии своей работы. Жителям южной части Тулы был организован подвоз питьевой и технической воды.

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