В Тульской области поймали нелегальных торговцев оружием

В Тульской области у нелегальных торговцев изъяли крупный арсенал оружия. По подозрению в незаконном оружейном обороте задержаны восемь человек, сообщил руководитель пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

Тысячи патронов различного калибра, около 30 пистолетов, а также ружья и револьверы. Таков "улов" оперативников тульского управления уголовного розыска. В полиции подчеркивают, что все оружие и боеприпасы промышленного производства.

Нелегальных торговцев оружием ловили "на живца". У полицейских была информация, что некий житель региона выступает посредником при продаже оружия, и оперативники представились покупателями. Им удалось установить контакт и заинтересовать продавца предложением сделки. В результате полицейские выяснили способ сбыта оружия, а затем сумели установить предварительно и всю схему оружейной торговли.

Продолжая разработку, оперативники вышли на жителя Киреевска (Тульская область), хранившего оружие, от которого посредники получали товар. В дальнейшем были задержаны восемь человек, имевших различное отношение к незаконному обороту оружия. В ходе обысков у подозреваемых были обнаружены ружья, пистолеты, револьверы, патроны различного калибра, комплектующие к огнестрельному оружию.

Полицией возбуждены уголовные дела по статье о незаконном обороте оружия - ст. 222 УК РФ. Расследование продолжается, устанавливаются детали, а также роль каждого из задержанных в этой схеме.