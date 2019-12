Лайнер Costa NeoRomantica завершил круизный сезон в Приморье

В Приморском крае закрывается круизный сезон 2019 года. Последним зашедшим в порт Владивосток лайнером с туристами стал Costa NeoRomantica, который за это время трижды побывал в столице Дальнего Востока.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, сегодня судно доставило 1,2 тысячи пассажиров из Южной Кореи, в том числе делегацию города Пхохан - побратима Владивостока - во главе с мэром Ли Канг Доком.

Туристы познакомятся с достопримечательностями столицы региона, историческим центром, посетят музеи. Ночью Costa NeoRomantica отойдет от причала Морского вокзала.

В этом году во Владивосток швартовалось рекордное количество лайнеров - десять за 17 заходов. Самыми крупными судами были лайнеры-пятитысячники компании Royal Caribbean: Spectrum of the Seas и его брат Quantum of the Seas.

"По объему туристов, прибывших на круизных судах, разница также колоссальная - 28 тысяч человек против 13 тысяч в прошлом году. Количество пассажиров круизных судов - пока всего пять процентов от общего объема турпотока, и это говорит о том, что нам есть куда расти", - отмечает врио вице-губернатора Приморья Константин Шестаков.