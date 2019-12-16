В Благовещенске осудили "заминировавшего" кинотеатр мужчину

К трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев приговорил Благовещенский городской суд Амурской области местного жителя, который почти год назад заявил о готовящемся взрыве в городском киноконцертном комплексе.

О том, что в развлекательном заведении якобы заложена бомба, хулиган сообщил 1 января. Еще не протрезвевший после встречи Нового года мужчина позвонил со своего телефона на номер единой дежурной диспетчерской службы "112", нарушив работу различных спецслужб, вынужденных срочно проверить сообщение. Никаких взрывных устройств в комплексе не обнаружили.

"Подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном, с предъявленным обвинением согласился, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и без исследования доказательств", - сообщили в пресс-службе суда.

Признание мужчины сочли смягчающим обстоятельством. Не слишком строгому приговору также поспособствовало плохое состояние его здоровья и здоровья его престарелой матери. Кроме того, еще до суда он добровольно в полном объеме возместил нанесенный им материальный ущерб.

По решению суда, гражданин не имеет права менять место проживания, не сообщив об этом заранее в специализированный госорган, и должен ежемесячно являться туда на регистрацию.