В Приморье с воздуха подсчитали оленей и кабанов

В национальном парке "Земля леопарда" и заповеднике "Кедровая падь", который входит в его состав, с воздуха подсчитали пятнистых оленей, косуль и кабанов. Специалисты отдела науки обследовали все юго-западное Приморье с вертолета, масштабный авиаучет проводился впервые, сообщает отдел по связям с общественностью резервата.

Такие исследования считаются наиболее достоверными методами оценки численности диких копытных животных. В декабре 2019 года на "Земле леопарда" впервые за несколько лет совпали необходимые для такой работы условия: снежный покров, благоприятная погода и подготовленная команда специалистов.

В общей сложности длина учетных маршрутов превысила тысячу километров, а осмотрели специалисты около 360 тысяч гектаров. Они увидели более 1300 пятнистых оленей, размеры стад которых, до 50 голов, их впечатлили. Сотрудники нацпарка насчитали около 300 кабанов, среди которых было много поросят и подсвинков. Особенно их порадовало то, что на охраняемую природную территорию до сих пор не проникла африканская чума свиней, вспышки которой зафиксированы в Приморье. Кроме того, впервые удалось получить достоверные данные о численности в Хасанском районе водяных оленей - вида, который был впервые описан в России весной этого года на территории национального парка.

Еще сотрудники резервата разглядели и "хозяев тайги" - одного тигра и двух леопардов.

"Благодаря прошедшему авиаучету впервые со времени образования национального парка "Земля леопарда" у нас появятся точные научные данные о плотности населения популяций диких копытных, по которым мы сможем рассчитать их реальную численность. Помимо маршрутного учета в наших планах также обследование нескольких модельных площадок, что позволит получить максимально достоверную информацию и сравнить ее с данными встречаемости зверей на фотоловушках", - сказал замдиректора по науке ФГБУ "Земля леопарда" Юрий Дарман, отметив, что окончательные итоги будут подведены к концу года и станут "своеобразным подарком к празднику".

Кстати

Экологи готовятся к возможному распространению вируса африканской чумы свиней. По словам главы амурского филиала WWF Петра Осипова, АЧС может серьезно сказаться на численности дикого кабана, что, соответственно, скажется и хищниках.

"В условиях, когда копытных может стать очень мало, чрезвычайно важна работа конфликтных групп. Потому что тигры при недостатке корма начинают чаще выходить к людям, появляться на территории, где могут возникнуть конфликты с местным населением", - отметил он.

В планах также применить методики по подъему численности других копытных, для того чтобы кормовая база дикой кошки, для которой кабан является основой пищей, не уменьшилась.