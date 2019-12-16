Новости

Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года 06:32
Жителю Забайкалья брошенный окурок обошелся в полмиллиона рублей 06:16
Стали известны самые востребованные профессии в 2020 году 06:00
В Благовещенске осудили "заминировавшего" кинотеатр мужчину 05:59
США заявили об отсутствии крайнего срока в переговорах с КНДР 05:58
Танкисты ВВО атаковали "противника" в Лаосе 05:43
Почти 40 человек пострадали при землетрясении на Филиппинах 05:35
Военные РФ провели патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке 05:21
В Приморье с воздуха подсчитали оленей и кабанов 05:20
Десятки рейсов отменены в аэропорту Пекина из-за снегопада 04:45
В Приморье у озера Хасан поисковики обнаружили четыре танка 04:42
Власти Казахстана ответили на предложение переименовать город Алматы 04:40
Ученые предупредили о мощном извержении вулкана на Камчатке 04:40
Мужчина с ножом напал на полицейских в Австралии 04:35
Лайнер Costa NeoRomantica завершил круизный сезон в Приморье 04:31
Названы регионы России с самыми большими тратами на еду 04:20
Адвокат Трампа: Экс-посол США в Киеве отказала в визах важным свидетелям 03:48
Истребители МиГ-31БМ сошлись в воздушной дуэли над Тихим океаном 03:46
Россиянин задавил двух дорожных рабочих в Южной Корее 03:40
В Пентагоне ответили на угрозы Турции закрыть для США авиабазу Инджирлик 03:07
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на "Сармат" 02:36
Почти 55 тысяч итальянцев покинули дома из-за бомбы 01:35
Неизвестные разрушили древние постройки в Ингушетии 00:58
Еще один самолет вернулся в Шереметьево из-за проблем на борту 00:33
Эксперт прокомментировал падение продаж iPhone 00:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 05:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье с воздуха подсчитали оленей и кабанов

Текст: Анна Бондаренко

В национальном парке "Земля леопарда" и заповеднике "Кедровая падь", который входит в его состав, с воздуха подсчитали пятнистых оленей, косуль и кабанов. Специалисты отдела науки обследовали все юго-западное Приморье с вертолета, масштабный авиаучет проводился впервые, сообщает отдел по связям с общественностью резервата.

Такие исследования считаются наиболее достоверными методами оценки численности диких копытных животных. В декабре 2019 года на "Земле леопарда" впервые за несколько лет совпали необходимые для такой работы условия: снежный покров, благоприятная погода и подготовленная команда специалистов.

Фото: EPA/GREGOR FISCHER
В Приморье сняли на видео игры тигрят-тройняшек

В общей сложности длина учетных маршрутов превысила тысячу километров, а осмотрели специалисты около 360 тысяч гектаров. Они увидели более 1300 пятнистых оленей, размеры стад которых, до 50 голов, их впечатлили. Сотрудники нацпарка насчитали около 300 кабанов, среди которых было много поросят и подсвинков. Особенно их порадовало то, что на охраняемую природную территорию до сих пор не проникла африканская чума свиней, вспышки которой зафиксированы в Приморье. Кроме того, впервые удалось получить достоверные данные о численности в Хасанском районе водяных оленей - вида, который был впервые описан в России весной этого года на территории национального парка.

Еще сотрудники резервата разглядели и "хозяев тайги" - одного тигра и двух леопардов.

"Благодаря прошедшему авиаучету впервые со времени образования национального парка "Земля леопарда" у нас появятся точные научные данные о плотности населения популяций диких копытных, по которым мы сможем рассчитать их реальную численность. Помимо маршрутного учета в наших планах также обследование нескольких модельных площадок, что позволит получить максимально достоверную информацию и сравнить ее с данными встречаемости зверей на фотоловушках", - сказал замдиректора по науке ФГБУ "Земля леопарда" Юрий Дарман, отметив, что окончательные итоги будут подведены к концу года и станут "своеобразным подарком к празднику".

Кстати

Экологи готовятся к возможному распространению вируса африканской чумы свиней. По словам главы амурского филиала WWF Петра Осипова, АЧС может серьезно сказаться на численности дикого кабана, что, соответственно, скажется и хищниках.

"В условиях, когда копытных может стать очень мало, чрезвычайно важна работа конфликтных групп. Потому что тигры при недостатке корма начинают чаще выходить к людям, появляться на территории, где могут возникнуть конфликты с местным населением", - отметил он.

В планах также применить методики по подъему численности других копытных, для того чтобы кормовая база дикой кошки, для которой кабан является основой пищей, не уменьшилась.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на "Сармат"
Путин распространил эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 регионов
Оператор "Северного потока-2" попробует обогнать санкции
Названы регионы России с самыми большими тратами на еду
Песков рассказал о трудностях переговоров по газу с Киевом