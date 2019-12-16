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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спикер Госсовета Удмуртии лично попытался спасти тонущих рыбаков

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов лично пытался спасти рыбаков, которые провалились под лед. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по республике Петр Фомин.

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По его словам, происшествие случилось в минувшие выходные в Каракулинском районе Удмуртии. Снегоход с тремя рыбками провалился под лед на реке Кама.

В это же время председатель Госсовета приехал на место на судне на воздушной подушке и пытался помочь им.

В итоге одного из них удалось спасти, его госпитализировали. Двое мужчин погибли.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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