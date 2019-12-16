Спикер Госсовета Удмуртии лично попытался спасти тонущих рыбаков

Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов лично пытался спасти рыбаков, которые провалились под лед. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по республике Петр Фомин.

По его словам, происшествие случилось в минувшие выходные в Каракулинском районе Удмуртии. Снегоход с тремя рыбками провалился под лед на реке Кама.

В это же время председатель Госсовета приехал на место на судне на воздушной подушке и пытался помочь им.

В итоге одного из них удалось спасти, его госпитализировали. Двое мужчин погибли.