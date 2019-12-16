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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Перми неизвестный устроил стрельбу из автомата

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, открывшего стрельбу из автоматического оружия в центральном районе Перми на улице Окулова.

Мужчина открыл стрельбу в московском метро

Поводом послужило опубликованное в соцсетях видео, на котором мужчина стреляет в воздух, высовываясь из окна автомобиля, предположительно из автомата Калашникова.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в ГУ МВД России по Пермскому краю, в результате инцидента никто не пострадал. С помощью анализа гильз, найденных на месте происшествия, установлено, что неизвестный стрелял холостыми патронами светозвукового действия. Такие патроны обычно используются для стрельбы из охолощенного оружия.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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