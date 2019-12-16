В центре Перми неизвестный устроил стрельбу из автомата

Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, открывшего стрельбу из автоматического оружия в центральном районе Перми на улице Окулова.

Поводом послужило опубликованное в соцсетях видео, на котором мужчина стреляет в воздух, высовываясь из окна автомобиля, предположительно из автомата Калашникова.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в ГУ МВД России по Пермскому краю, в результате инцидента никто не пострадал. С помощью анализа гильз, найденных на месте происшествия, установлено, что неизвестный стрелял холостыми патронами светозвукового действия. Такие патроны обычно используются для стрельбы из охолощенного оружия.