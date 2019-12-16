В Перми проверят работу дворца после беспорядков на концерте Коржа

Беспорядки, возникшие на концерте белорусского музыканта Макса Коржа во дворце спорта "Молот" в Перми, стали причиной прокурорской проверки.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в прокуратуре Пермского края, в ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства по пожарной и террористической безопасности в месте массового пребывания людей. В частности, сотрудники прокуратуры проверят, как во дворце спорта организована пропускная система и насколько эффективно работают эвакуационные выходы.

Напомним, массовые беспорядки возникли во время концерта после того, как поклонники музыканта начали использовать файеры и подожгли помещение. На место происшествия прибыли пожарные, но хулиганы помешали им быстро ликвидировать возгорание. Между пожарными и посетителями концерта завязалась драка, которую удалось прекратить благодаря полиции.