На петербурженку, угрожавшую выбросить ребенка из окна, завели дело

В Петербурге возбуждено уголовное дело против матери, которая угрожала выбросить из окна двухлетнюю дочь. Как сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, 39-летней женщине вменяется в вину неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, и в соответствии со статьей 156 УК может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, инцидент с угрозой жизни ребенка произошел в субботу, 14 декабря, на Караваевской улице.

- Подозреваемая из окна пятого этажа неоднократно кричала о том, что выбросит на улицу свою дочь, держа ее на вытянутых руках, - рассказали следователи. - Прибывшие по сообщению очевидцев на место происшествия полицейские задержали женщину, изъяли у нее дочь и сына 2007 года рождения.

В результате доследственной проверки, проведенной по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, установлено, что мать не заботилась о детях и злоупотребляла спиртными напитками. Сейчас она помещена в психиатрическую больницу, а дети доставлены в специальное детское медицинское учреждение. Помимо обстоятельств уже возбужденного уголовного дела, сотрудники регионального управления СК РФ выяснят также наличие "возможной халатности в действиях должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за указанной семьей".