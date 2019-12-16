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16.12.2019,  
10:51
Текст:  Светлана Цыганкова

Появились новые подробности о строительстве подлодок проекта "Лада"

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Две последние дизель-электрические подводные лодки "Лада" проекта 677, которые заложат на петербургском предприятии "Адмиралтейские верфи", построят без воздухонезависимой установки.

Фото: пресс-служба Северного флота
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Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков. Он отметил, что закладка последних двух субмарин пройдет по графику, который утвердит Министерство обороны РФ. Оснащать их анаэробными установками не планируется.

Напомним, что головная подводная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург" находится в опытной эксплуатации.Субмарины "Лада" "Кронштадт" и "Великие Луки" - на разных этапах постройки.

Бузаков отметил, что эти подлодки строятся по улучшенному проекту. Они получат модернизированные системы управления и обновленный навигационный комплекс.

Подводные лодки проекта 677 "Лада" имеют водоизмещение в 1 765 тонн. Их длина - 66,8 метра, ширина - 7,1 метра. Глубина погружения - до 300 метров. Несут шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов.

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