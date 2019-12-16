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16.12.2019 19:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При пожаре в пятиэтажке погибли два жителя Ухты

Текст: Евгений Малышев (Республика Коми)

Пожар в пятиэтажном жилом доме в Ухте привел к трагическим последствиям: два жителя погибли, четверо пострадали от продуктов горения.

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Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Республике Коми, возгорание произошло 16 декабря в 16.31 в электрораспределительном щите второго этажа многоэтажки, расположенной на набережной Нефтяников. Пламя распространилось еще на три этажа. В результате двое жильцов скончались, еще трое отправлены в больницу в тяжелом состоянии. Одному из пострадавших помощь была оказана амбулаторно.

Всего в тушении пожара по сведениям регионального МЧС принимали участие 7 единиц спецтехники и 19 пожарных. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров пожар был потушен за 20 минут.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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