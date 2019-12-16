При пожаре в пятиэтажке погибли два жителя Ухты

Пожар в пятиэтажном жилом доме в Ухте привел к трагическим последствиям: два жителя погибли, четверо пострадали от продуктов горения.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Республике Коми, возгорание произошло 16 декабря в 16.31 в электрораспределительном щите второго этажа многоэтажки, расположенной на набережной Нефтяников. Пламя распространилось еще на три этажа. В результате двое жильцов скончались, еще трое отправлены в больницу в тяжелом состоянии. Одному из пострадавших помощь была оказана амбулаторно.

Всего в тушении пожара по сведениям регионального МЧС принимали участие 7 единиц спецтехники и 19 пожарных. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров пожар был потушен за 20 минут.