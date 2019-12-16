В Северодвинске задержали вероятного поджигателя ветхих домов

В Северодвинске в один день произошло сразу четыре пожара в аварийных расселенных деревянных домах. По подозрению в поджогах задержан местный житель, сообщили "РГ" в УМВД России по Архангельской области.

По информации регионального ГУ МЧС, утром первой загорелась ветхая двухэтажка на улице Беломорской, 43. Через два часа горожане вызвали пожарных на Комсомольскую, 28, а вскоре - на улицу Ломоносова, 24. После обеда пожар начался в деревянном доме на Лесной, 43, где при тушении нашли мужчину без сознания.

Его доставили в больницу с сильными ожогами. Других пострадавших не было, поскольку в горевших домах постоянно никто не проживал.

Дом на Ломоносова, 24 через три дня загорелся снова, только с другого конца. Во всех случаях пожар начинался на вторых этажах, а огнеборцы на всех объектах встречали одного и того же очевидца. Полиция задержала этого молодого человека, чтобы выяснить, не причастен ли он к поджогам пустующих домов. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.