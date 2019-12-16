Ветеринары Пулково осмотрели дикобраза, броненосца и игрунку

Ветеринарам петербургского аэропорта Пулково сегодня довелось иметь дело с экзотическими животными: дикобразом, обезьянкой игрункой и трехпоясным броненосцем.

Как сообщают в региональном управлении Россельхознадзора, звери благополучно прошли ветеринарный контроль в грузовом терминале аэропорта, все они здоровы. Сопроводительные документы в порядке.

Известно, что игрунка (к слову, она является одним из наименьших представителей отряда приматов) и дикобраз отправятся в Омскую область. Броненосец же прибыл в Петербург из Вроцлава (Польша). Ему предстоит поселиться в Ленинградском зоопарке.

Ранее в рамках обмена из Петербурга в Польшу было отправлено 27 животных - от обычных зайцев-беляков до шлемоносных василисков (вид ящериц) и веслоногов Фэи (крупная амфибия).