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16.12.2019 16:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ветеринары Пулково осмотрели дикобраза, броненосца и игрунку

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Ветеринарам петербургского аэропорта Пулково сегодня довелось иметь дело с экзотическими животными: дикобразом, обезьянкой игрункой и трехпоясным броненосцем.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Как сообщают в региональном управлении Россельхознадзора, звери благополучно прошли ветеринарный контроль в грузовом терминале аэропорта, все они здоровы. Сопроводительные документы в порядке.

Известно, что игрунка (к слову, она является одним из наименьших представителей отряда приматов) и дикобраз отправятся в Омскую область. Броненосец же прибыл в Петербург из Вроцлава (Польша). Ему предстоит поселиться в Ленинградском зоопарке.

Ранее в рамках обмена из Петербурга в Польшу было отправлено 27 животных - от обычных зайцев-беляков до шлемоносных василисков (вид ящериц) и веслоногов Фэи (крупная амфибия).

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