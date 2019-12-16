Ученые Севастополя разработали систему подводного зрения

В Севастопольском государственном университете разработали систему подводного стереозрения, которая заменит работу водолазов в опасных условиях, передает пресс-служба вуза.

Модуль состоит из промышленных видеокамер и электроники для синхронизации их работы в стереорежиме, помещенных в герметичный корпус.

По словам завкафедрой "Информатика и управление в технических системах" СевГУ Алексея Кабанова, устройство сможет исключить или свести к минимуму опасный труд водолаза.

Систему можно установить на подводные аппараты разных классов. Она включает камеры ближнего и дальнего обзора, а также акустические средства.

Для модуля разработано специальное программное обеспечение, которое обрабатывает информация от видеокамер и гидроакустического устройства.

- Алгоритмы помогают строить 3D-карту рабочего пространства и позиционировать на ней идентифицированные объекты, определять их геометрические формы и расстояние до этих объектов с точностью до 15 миллиметров, - говорит Кабанов.

Подготовленный образец может работать на глубинах до ста метров, но эту границу можно расширить.