В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку

Преподавателя русского языка и литературы школы в Палласовке Волгоградской области отстранили на время от работы за то, что она укоротила челку своему ученику. Об этом "РГ" сообщили в образовательном учреждении.

- У восьмиклассника волосы закрывали глаза, и классная руководительница срезала ему челку. Я осуждаю этот поступок. Но никакого конфликта не было. Ученик сам не возражал, - рассказала директор школы Лидия Авдощенко.

По ее словам, возмутилась мать школьника. Однако в тот же день его отец приехал и написал отказ от всяческих претензий. Ребенка родители отвели в парикмахерскую.

На время проведения служебной проверки педагога временно отстранили от проведения занятий - до вторника, когда пройдет педсовет.

- Родители требуют, чтобы учительницу скорее вернули. Этот класс был очень трудный, он перешел к нам из школы коррекции. Руководительница сделала из него семью, - добавила Авдощенко.