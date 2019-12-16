Челябинец пострадал от нападения бойцовой собаки

В Челябинске пес бойцовой породы набросился на гостя своей хозяйки. Мужчина вызвал агрессию собаки, решив в состоянии опьянения с ней поиграть, сообщили в понедельник в УМВД Челябинска.

- Инцидент произошел в ночь на 14 декабря в одном из домов по улице Трашутина в микрорайоне Чурилово, - сообщили в пресс-службе полиции. - По предварительным данным, находившийся в квартире гость после употребления спиртного решил подразнить американского питбультерьера хозяйки квартиры. В результате собака набросилась на мужчину. Пострадавшему пришлось вызывать "скорую". Однако от госпитализации он отказался.

Очевидцы происшествия сообщили, что хозяйка квартиры и ее пострадавший знакомый вместе занимаются разведением собак бойцовской породы. Из-за чего возмущенные инцидентом челябинцы уже предложили создать петицию с требованием законодательно запретить разводить опасных животных в квартирах.

По факту инцидента проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются, отметили в полиции.