На трассе Екатеринбург - Курган незакрепленный груз упал на машины

На автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган утром с грузовика сорвалась незакрепленная многотонная деталь. Она упала на легковушки. В результате один человек погиб, еще трое ранены.

ЧП случилось на 61 километре трассы. По данным управления ГИБДД Свердловской области, водитель не закрепил ходовую платформу гусеничного крана, которую перевозил в кузове грузовика. На кривом участке дороги деталь массой 16 тонн упала на УАЗ Patriot и ВАЗ-2108, ехавшие по встречке.

Водитель внедорожника скончался, водитель ВАЗа и два пассажира УАЗа получили травмы.

"На месте ДТП движение затруднено, организовано реверсивное движение. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия и личности пострадавших", - уточнили в пресс-службе ведомства.