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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На трассе Екатеринбург - Курган незакрепленный груз упал на машины

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: ГИБДД по Свердловской области Фото: ГИБДД по Свердловской области
Фото: ГИБДД по Свердловской области

На автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган утром с грузовика сорвалась незакрепленная многотонная деталь. Она упала на легковушки. В результате один человек погиб, еще трое ранены.

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ЧП случилось на 61 километре трассы. По данным управления ГИБДД Свердловской области, водитель не закрепил ходовую платформу гусеничного крана, которую перевозил в кузове грузовика. На кривом участке дороги деталь массой 16 тонн упала на УАЗ Patriot и ВАЗ-2108, ехавшие по встречке.

Водитель внедорожника скончался, водитель ВАЗа и два пассажира УАЗа получили травмы.

"На месте ДТП движение затруднено, организовано реверсивное движение. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия и личности пострадавших", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Курганская область Курган

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