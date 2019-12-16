В Екатеринбурге подросток умер от внезапной остановки сердца

Следственный комитет Свердловской области начал проверку по факту смерти 15-летнего подростка в Екатеринбурге.

Как сообщил "РГ" пресс-секретарь ведомства Александр Шульга, мальчик проживал в микрорайоне Кольцово. Несколько дней назад его прохожие нашли спящим на скамейке, разбудили и отвели домой.

По данным следователей, подросток три дня находился дома, а затем скончался. Причина смерти - внезапная остановка сердца.

"Вместе с тем, информация о распространении наркотиков, озвученная в СМИ, будет также проверена компетентными органами", - отметил официальный представитель СК региона.