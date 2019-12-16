В Ханты-Мансийске с помощью умных технологий поймали 13 преступников

С момента внедрения системы "Безопасный город" в Ханты-Мансийске за год поймали 13 преступников. И пусть это не криминальные авторитеты или серийные убийцы, а главным образом мелкие уличные воры и грабители, умная система на одном только этом примере доказала свою эффективность.

В рамках системы "Безопасный город" в Ханты-Мансийске работают сотни видеокамер. Они установлены возле магазинов, вокзалов, крупных торговых центров и общественных зданий, и объединены в единую сеть. Их управлением занят искусственный разум. Система, которая проводит аналитику, может обрабатывать любое количество данных. При этом внешнее, уличное, оборудование рассчитано на морозы, которые в Югре могут достигать и 50 градусов ниже нуля.

Камеры видеонаблюдения подключены к системе мониторинга критических ситуаций. Диспетчер видит информационное сообщение о том, например, что человек находится в запрещенной зоне, адрес, время происшествия. Вся информация прикладывается к сообщению, и человек за пультом понимает, что происходит: например, ребенок залез за ограждение, за которым стоит газовое оборудование. Он тут же сообщает о произошедшем необходимым службам.

Или, скажем, забытая кем-то подозрительная сумка в сквере: несложно найти этот фрагмент на видео и увидеть, кто ее оставил. Событие фиксируется, информация передается в единый центр оперативного реагирования. Камера стоит на входе в Ледовый дворец и способна распознавать лица посетителей. Она реагирует, если видит человека из федеральной базы разыскиваемых преступников. Или агрессивного спортивного фаната, который имеет судебный запрет на посещение мероприятий. Такого человека охрана сразу попросит покинуть дворец.

Напомним, проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, сейчас он реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и национальной программы "Цифровая экономика". Замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис отметил: в ближайшие пять лет в цифровизацию городского хозяйства планируется вложить порядка 360 миллиардов рублей.