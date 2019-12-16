Роман Шаронов покидает казанский "Рубин"

Казанский "Рубин" объявил о прекращении сотрудничества с тренерским штабом клуба во главе с Романом Шароновым.

Роман Шаронов формально являлся главный тренером клуба с июня нынешнего года. Из-за отсутствия необходимой тренерской лицензии номинальным наставником команды являлся Эдуардо До Кампо. В понедельник на официальном сайте казанский клуб объявил об отставке тренерского штаба.

"ФК "Рубин" по взаимному согласию сторон прекращает сотрудничество с тренером Романом Шароновым и его тренерским штабом", - говорится в сообщении на сайте клуба.

"Рубин" завершил осеннюю часть сезона на 13-й строчке в таблице, набрав 19 очков в 19 турах. При этом в последних семи встречах казанцы не смогли одержать ни одной победы, набрав всего 5 очков.

Имя нового главного тренера казанского клуба пока не сообщается.