Россия создаст новые универсальные мины

В России до октября будущего года создадут современные многоцелевые мины. Концерн "Техмаш", входящий в Ростех, разработает многоцелевую мину ПТМ-5 и разовую минную кассету КПТМ-5 в рамках опытно-конструкторской работы "Нокаут-5".

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор концерна Владимир Лепин. Новые мины в состоянии бороться с танками, транспортом и пехотой. Он добавил, что в настоящее время на предприятии, кроме "Нокаута-5", ведут еще несколько опытно-конструкторских работ.

Кстати, в войска уже начала поступать новая разработка концерна - самоликвидирующуюся мина ПОМ-3, которую называют "гуманной". Она предназначена для создания минно-взрывных заграждений на пути пехоты противника. Устанавливается на конкретное время и после него "самоликвидируется или самодеактивируется". До этого мины разминировали только саперы.