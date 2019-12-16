РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на "Сармат"

Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат". Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев газете Вооруженных Сил РФ "Красная звезда" в интервью, опубликованном в преддверии 60-летия ракетных войск, которое отмечается 17 декабря.

По его словам, сейчас идет подготовка к летным испытаниям ракетного комплекса, постановку которого на боевое дежурство планируется начать в 2021 году в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае. Каракаев подчеркнул, что РВСН в полной мере готовы к перевооружению на "Сармат".

Генерал-полковник также рассказал о возможностях новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она способна нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения. По своим показателям "Сармат" не будет уступать самой тяжелой в мире стратегической ракете "Воевода", а по многим характеристикам будет даже значительно превосходить ее, отметил Каракаев.

Ранее на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" разработчики впервые раскрыли отдельные тактико-технические характеристики ракеты "Сармат". Стартовая масса - 208,1 тонны, а масса полезной нагрузки - около десяти. Дальность стрельбы - 18 тысяч километров. Длина ракеты - 35,5 метра, диаметр - три метра. Масса топлива - 178 тонн. Тип боевой части - это разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.