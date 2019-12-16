РВСН заменят все советские ракетные комплексы к 2024 году

К концу года доля современных ракетных комплексов в составе РВСН достигнет 76 процентов, а полностью группировка будет обновлена к 2024 году. Об этом в интервью "Красной Звезде" сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Он пояснил, что сейчас в боевом составе РВСН находятся семь типов ракетных комплексов: четыре комплекса стационарного базирования - "Воевода", "Стилет", "Тополь-М", "Ярс" - и подвижные грунтовые комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". В этом году по госпрограмме вооружения было закуплено порядка сотни новых основных образцов вооружения и военной техники. Это позволило закончить перевооружение трех ракетных полков на комплексы "Ярс" и начать перевооружение еще одного на "Авангард". Генерал-полковник пояснил, что эти два комплекса представляют собой совершенно разные классы, и их возможности позволят взаимно дополнять друг друга при решении боевых задач.

- В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100 процентов, то есть Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства, - подчеркнул Сергей Каракаев.

По его словам, нынешние темпы производства стратегических ракетных комплексов полностью удовлетворяют потребности РВСН. "Сегодня гарантийный срок эксплуатации большинства современных ракетных комплексов составляет 15 лет. Однако с учетом надежности наших ракет их эксплуатация в течение столь непродолжительных сроков была бы экономически неоправданной и вела бы к существенному перерасходу государственных ассигнований. Поэтому наиболее предпочтительными сроками эксплуатации современных ракетных комплексов являются максимально продленные сроки при условии соблюдения гарантий ядерной и экологической безопасности и обеспечения допустимых уровней надежности и боевой эффективности", - отметил генерал-полковник.