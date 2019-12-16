В США провели тестовый запуск баллистической ракеты наземного базирования, которая попадает под договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности.

Видео испытаний выложил в Twitter глава Пентагона Марк Эспер, отметив, что время от разработки до запуска заняло менее 9 месяцев. Ракета была запущена с авиабазы Ванденберг, в штате Калифорния. Она стартовала с наземной испытательной пусковой установки и, пролетев более 500 километров, упала в Тихом океане.

В минобороны США уже заявили, что полученные в ходе испытаний данные используют для развития потенциала ракет средней дальности. По словам Эспера, США рассматривают модернизацию ракет наземного базирования средней дальности и в качестве противодействия Китаю, который обладает 80 процентами ракет такого типа.

Американские военные тут же стали пояснять, что работа по созданию новой ракеты началась после того, как США приостановили свои обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности в феврале 2019 года. И очередной раз обвинили Россию в том, что она первой нарушила этот договор. Учитывая тот факт, что США официально вышли из договора РСМД 2 августа, можно сделать вывод, что работа над ракетой велась тогда, когда Америка еще формально соблюдала условия этого документа.

В России негативно отреагировали на эти испытания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что факт тестового запуска красноречиво подтверждает то, что договор фактически был сломан по инициативе США.

По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова, США имели право подобный запуск, так как ранее в одностороннем порядке вышли из соглашения. "Однако то, что испытание провели вскоре после выхода, показывает, что разработка оружия велась долго", - отметил дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что факт тестового запуска ракеты красноречиво подтверждает то, что договор по РСМД фактически был сломан по инициативе США

Ранее по поводу договора высказался и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Выступая на совместной коллегии военных ведомств России и Беларуси, он подчеркнул, что если США выйдут из договора, то это может спровоцировать гонку вооружений как в Европе, так и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Договор о запрещении производства и развертывания ядерных и обычных баллистических ракет наземного базирования, а также крылатых ракет с дальностью от 500 до 5 тыс. км был заключен между США и СССР еще в 1987 году. Россия как правопреемница Советского Союза взяла на себя обязательства по выполнению этого документа.

Однако в США внезапно осознали, что соблюдение договора им совсем невыгодно, и стали искать различные предлоги, чтобы разорвать соглашение.

Повод был найден быстро. США обвинили Россию в том, что она создала крылатую ракету 9М729 "Новатор", которая якобы по своим характеристикам нарушает договор РСМД.

Все попытки объяснить, что предельная дальность полета "Новатора" составляет 490 километров и под соглашение это оружие не попадает, окончились безрезультатно.