Новости

Лайнер Costa NeoRomantica завершил круизный сезон в Приморье 04:31
Названы регионы России с самыми большими тратами на еду 04:20
Мужчина с ножом напал на полицейских в Австралии 03:55
Адвокат Трампа: Экс-посол США в Киеве отказала в визах важным свидетелям 03:48
Истребители МиГ-31БМ сошлись в воздушной дуэли над Тихим океаном 03:46
Россиянин задавил двух дорожных рабочих в Южной Корее 03:40
В Пентагоне ответили на угрозы Турции закрыть для США авиабазу Инджирлик 03:07
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на "Сармат" 02:36
Почти 55 тысяч итальянцев покинули дома из-за бомбы 01:35
Неизвестные разрушили древние постройки в Ингушетии 00:58
Еще один самолет вернулся в Шереметьево из-за проблем на борту 00:33
Эксперт прокомментировал падение продаж iPhone 00:16
Эрдоган пообещал США закрыть базу Инджирлик в случае введения санкций 15.12.2019
Вылетевший в Гонконг пассажирский лайнер вернулся в Шереметьево 15.12.2019
В Югре четыре человека погибли в ДТП на трассе "Иртыш" 15.12.2019
В Новосибирской области загорелся склад с пухом 15.12.2019
Песков рассказал о трудностях переговоров по газу с Киевом 15.12.2019
В Черное море вошел американский эсминец "Росс" 15.12.2019
Володин жестко отреагировал на призыв отдать Курилы Японии 15.12.2019
США выдворили двух дипломатов КНР из-за проникновения на военную базу 15.12.2019
Полицейские в Москве застрелили набросившегося на них мужчину 15.12.2019
Вокруг затонувшего в Севастополе плавдока выставили заграждение 15.12.2019
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло 15.12.2019
Генсек ООН рассказал о разочаровании итогами климатической конференции 15.12.2019
В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом 15.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
Михаила Ненашева похоронят 17 декабря на Троекуровском кладбище
16.12.2019 00:00
Рубрика: В мире

Сломали договор

США начинают испытания ракет средней дальности
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8041)
В США провели тестовый запуск баллистической ракеты наземного базирования, которая попадает под договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности.
Фото: John Raoux / AP Фото: John Raoux / AP
Фото: John Raoux / AP

Видео испытаний выложил в Twitter глава Пентагона Марк Эспер, отметив, что время от разработки до запуска заняло менее 9 месяцев. Ракета была запущена с авиабазы Ванденберг, в штате Калифорния. Она стартовала с наземной испытательной пусковой установки и, пролетев более 500 километров, упала в Тихом океане.

Фото: iStock
В Госдуме оценили испытание в США запрещенной ДРСМД ракеты

В минобороны США уже заявили, что полученные в ходе испытаний данные используют для развития потенциала ракет средней дальности. По словам Эспера, США рассматривают модернизацию ракет наземного базирования средней дальности и в качестве противодействия Китаю, который обладает 80 процентами ракет такого типа.

Американские военные тут же стали пояснять, что работа по созданию новой ракеты началась после того, как США приостановили свои обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности в феврале 2019 года. И очередной раз обвинили Россию в том, что она первой нарушила этот договор. Учитывая тот факт, что США официально вышли из договора РСМД 2 августа, можно сделать вывод, что работа над ракетой велась тогда, когда Америка еще формально соблюдала условия этого документа.

В России негативно отреагировали на эти испытания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что факт тестового запуска красноречиво подтверждает то, что договор фактически был сломан по инициативе США.

По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова, США имели право подобный запуск, так как ранее в одностороннем порядке вышли из соглашения. "Однако то, что испытание провели вскоре после выхода, показывает, что разработка оружия велась долго", - отметил дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что факт тестового запуска ракеты красноречиво подтверждает то, что договор по РСМД фактически был сломан по инициативе США

Ранее по поводу договора высказался и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Выступая на совместной коллегии военных ведомств России и Беларуси, он подчеркнул, что если США выйдут из договора, то это может спровоцировать гонку вооружений как в Европе, так и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Договор о запрещении производства и развертывания ядерных и обычных баллистических ракет наземного базирования, а также крылатых ракет с дальностью от 500 до 5 тыс. км был заключен между США и СССР еще в 1987 году. Россия как правопреемница Советского Союза взяла на себя обязательства по выполнению этого документа.

Косачев: США начали разработки запрещенного оружия задолго до выхода из ДРСМД

Однако в США внезапно осознали, что соблюдение договора им совсем невыгодно, и стали искать различные предлоги, чтобы разорвать соглашение.

Повод был найден быстро. США обвинили Россию в том, что она создала крылатую ракету 9М729 "Новатор", которая якобы по своим характеристикам нарушает договор РСМД.

Все попытки объяснить, что предельная дальность полета "Новатора" составляет 490 километров и под соглашение это оружие не попадает, окончились безрезультатно.

В мире США Президент Администрация Президента Правительство Минобороны Выход США из договора о РСМД

Главное сегодня

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на "Сармат"
Названы регионы России с самыми большими тратами на еду
Путин распространил эксперимент по налогу для самозанятых еще на 19 регионов
Володин жестко отреагировал на призыв отдать Курилы Японии
В Черное море вошел американский эсминец "Росс"