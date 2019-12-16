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Умер автор хита Popcorn, звучавшего в "Ну, погоди!", Гершон Кингсли

Новости
    16.12.2019, 14:30
Текст:   Олег Усков
Фото: gettyimages.com Фото: gettyimages.com
Фото: gettyimages.com

Германо-американский композитор, один из пионеров электронной музыки Гершон Кингсли умер 10 декабря на 98-м году жизни в Нью-Йорке.

Об этом сообщил Billboard. Без указания причин смерти музыканта.

Гёц Густав Кингсли родился 28 октября 1922 года в Бохуме в Германии. И далее зарекомендовал себя по множеству позиций - как один из первых исполнителей на синтезаторе Moog, как автор музыки для кино и ТВ (слэшер "Тихая ночь, кровавая ночь", драма с Де Ниро "Песня Сэма", "Мерлин", "Возвращение в Салем"…), иудейских церемоний и камерных произведений, как дирижер и аранжировщик бродвейских мюзиклов.

Но самый пик - это, конечно, композиция Popcorn, записанная в 1969-м (альбом Music to Moog By) и с той поры претерпевшая неисчислимое количество кавер-версий.

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