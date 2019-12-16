В Госдуме объяснили место России в рейтинге самых могущественных стран

В Госдуме сделали выводы в связи с вхождением России в топ-3 самых могущественных стран мира.

Ранее Россия оказалась в тройке самых могущественных стран мира вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S. News. При его составлении учитывались данные о развитии экономики, влияние на политической арене и другие факторы.

Позиция России является очевидной, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Парламентарий объяснил это защитой национальных интересов на международной арене, чем активно занимаются власти РФ. Кроме того, наша страна сохраняет экономический потенциал для влияния на мировые процессы, отметил он в комментарии RT.

Чтобы сохранить свою позицию в тройке могущественных государств мира, России необходимо укреплять социально-экономические возможности, добавил Новиков.

Стремление сделать из РФ страну-изгоя ни к чему не привело, сделала, со своей стороны, вывод член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

- Можно говорить о провале попыток представить РФ в качестве "третьесортной" региональной державы, - сказала депутат, которую цитирует РИА Новости.

Определяющим фактором она назвала влияние российского лидера Владимира Путина на мировую политику.

Панина также отметила, что в военном отношении по ряду позиций Россия - на первом месте.