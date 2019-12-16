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16.12.2019,  
11:16
Текст:  Олег Корякин

Российский "Охотник" назвали оружием "умного" беспилотного боя в Китае

В Китае пытаются спрогнозировать будущее - что будет после того как российские дроны "Охотник" собьются в рой.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Китайское издание "Жэньминь жибао" посвятило статью перспективному российскому беспилотнику "Охотник". Ее перевод опубликовал портал ИноСМИ.

Автор замечает вначале, что обычно беспилотники ассоциируются с США.  Россия же считалась отстающей в этой сфере.

Между тем разработками БПЛА занимались еще в Советском Союзе. Здесь были созданы такие аппараты как Ту-123 и Ту-143.

Фото: wikipedia.org
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Однако после распада СССР российские ученые пропустили золотой век развития этих технологий. И все же в последствие им удалось нагнать зарубежных коллег.

А когда миру был продемонстрирован полет прототипа БПЛА "Охотник", стало очевидно, что России меняет свой подход к использованию дронов лишь в целях разведки. Теперь у нее появился полноценный боевой бепилотник.

Китайский журналист предполагает, что у ВКС РФ есть план по созданию подразделений из "Охотников". В эпоху искусственного интеллекта, уверен он, все привычные военные концепции будут стремительно меняться.

США уже разрушило многие традиции. С разработкой стреловидных крыльев у БПЛА повысились аэродинамические качества, дальность полета и грузоподъемность. Европа также старается не отставать.

А появление российского беспилотника "Охотник" знаменует наступление "эпохи "умного" беспилотного боя".

"При современном международном положении, Россия сконцентрировала усилия на развитии боевых подразделений, оснащенных беспилотниками вроде С-70, чтобы быть готовой к изменению внешнего облика и сути войны будущего", - заключает автор.

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