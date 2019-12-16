В новогоднюю ночь украинцам покажут Трампа, играющего без штанов на рояле

В новогоднюю ночь украинцы увидят по телевизору сценку о президенте США Дональде Трампе, играющем без штанов рождественскую мелодию на рояле. Об этом рассказывает strana.ua, журналист которой попал на съемки.

Издание отмечает, что на записи этой передачи присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский, в репертуаре которого, когда тот еще играл в "Квартале 95", была похожая сценка. Таким образом, персонаж, изображающий американского лидера, показывает, что он "на одной волне" с Зеленским.

Впрочем, украинский президент также стал объектом для шуток своих бывших коллег.

В миниатюре на тему приезда Зеленского в родной Кривой Рог к "родителям" те сразу принялись его расспрашивать о новой работе. "Сынок, а ты можешь в следующий раз не сообщать о своем приезде? А то после этого нам горячую воду сразу в двух кранах пустили", - признается его "мама". Припомнили юмористы президенту и невыполненные обещания, спев песенку-обращение к прокурорам со словами: "Весна прошла, посадок нет, а что - зимой сажать не принято?"

В этой связи стоит заметить, что в последнее время в украинских социальных сетях активно обсуждаются слухи о размолвке Зеленского с отцом - Александром Семеновичем, доктором технических наук. Он не одобряет политическую позицию сына, его окружение и деятельность на посту президента.