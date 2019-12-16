Российские атомщики всегда задавали профессиональные тренды в создании и эксплуатации систем защиты и контроля доступа на особо охраняемые объекты. Сегодня их компетенции становятся востребованы в самых неожиданных отраслях, например в сфере культуры.

Специалисты называют это третьим рубежом охраны. А для краткости - просто "Яхонт". В большой линейке того, что разрабатывает и производит компания "Элерон" (входит в ГК "Росатом"), эта продукция сравнительно новая, но уже получившая спрос.

Посетители знаковых художественных выставок, что проходили недавно и сейчас проходят в основном здании Третьяковский галереи в Москве и в Новой Третьяковке на Крымском Валу, как и должно быть, этих систем не заметили и вряд ли о них задумались. А между тем более 300 экспонатов на вернисаже "Илья Репин" (с марта по август 2019-го в Новой Третьяковке) были оснащены беспроводными дистанционными датчиками "Яхонт". И проходящая сейчас выставка "Василий Поленов" этой системой полностью защищена.

Что могут и должны знать завсегдатаи музеев и выставок о применяемых методах охраны, а что им знать категорически не надо? С такими и попутными вопросами мы обратились к разработчиками "Яхонта" - в специализированное подразделение многопрофильного СНПО "Элерон". Это крупнейшее в стране и отрасли предприятие по созданию и внедрению систем физической безопасности - как по численности персонала, так и по номенклатуре выпускаемой продукции. Она востребована, как можно догадаться, прежде всего на режимных и особо охраняемых объектах самого "Росатома" и федеральных силовых ведомств.

А теперь вот Третьяковка, крупнейшие международные биеннале современного искусства...

- В основе нашей охранной системы для музеев и выставок, - рассказал начальник отделения Алексей Руднев, - беспроводные высокочувствительные датчики. Их аналоги создавались и отрабатывались в интересах силовых ведомств.

Надо так решить задачу, чтобы человек имел доступ к объекту охраны, но не мог его повредить

В чем их особенность и преимущество? По словам Руднева и его коллег, система построена на основе помехозащищенного радиоканала, а используемые частоты не требуют лицензирования. Датчикам не нужно внешнее питание, они работают автономно - более года в зависимости от типа. Передатчик транслирует данные во всей полосе частот, тем самым обеспечивается устойчивость к помехам. Приемник сканирует эфир, и ему достаточно принять хотя бы один сигнал, чтобы оценить состояние объекта контроля.

Немаловажное значение в таком деле имеют и габариты изделия. У датчиков и беспроводных тревожных кнопок "Яхонта" они сопоставимы с флешкой. Малые размеры существенно облегчают монтаж и не портят внешний вид музейных экспонатов. При этом в отличие от RFID-меток они ставятся на неизвлекаемость - при несанкционированной попытке снять система выдаст тревогу.

Датчики и беспроводные тревожные кнопки "Яхонта" по размерам сопоставимы с флешкой. Фото: Пресс-служба СПНО "Элерон"

- Работа с учреждениями культуры, конечно, отличается от того, что мы делаем на режимных объектах, - акцентирует Алексей Руднев. - Там задача - пресечь несанкционированное приближение к охраняемому объекту. А в музейных системах самое сложное в другом: надо так решить техническую задачу, чтобы человек имел доступ к объекту охраны, но не имел возможности его повредить. В каждом отдельном случае мы дорабатываем и настраиваем систему под нужды заказчика.

Интерес крупных музеев к охранным системам отечественной разработки оказался для предприятия неожиданным и приятным. После того как оборудовали системой "Яхонт" выставку Василия Поленова и экспозицию русского авангарда в Новой Третьяковке, с аналогичной заявкой обратился Московский музей дизайна.

Из первых уст

На помощь смотрителю приходит невидимый часовой

Чем вызвана необходимость усилить и усовершенствовать системы охраны культурных ценностей? За разъяснениями и комментариями редакция "Российской газеты" обратилась в Министерство культуры РФ. На наши вопросы согласился ответить начальник департамента музеев Владислав Кононов.

- Думаю, не надо объяснять, что предметы, входящие в музейный фонд, - это достояние страны. Слово "предметы" канцелярское, но под ним подразумеваются жемчужины мировой и российской культуры - произведения искусства всех эпох и жанров. Это живопись, скульптура и графика, редкие книги и архивные документы, и многое другое. Сейчас существенно активизировалась работа по описанию музейного фонда - речь о составлении государственного каталога. По имеющимся подсчетам, музеи страны хранят более 90 млн предметов.

Это с одной стороны. А с другой - отечественная музейная отрасль переживает самый настоящий бум. Мы видим это по общественному запросу к музеям, по статистике их посещений.

И как это выражается в цифрах?

Владислав Кононов: 2018 год - 154 миллиона, с 2010-го это число фактически удвоилось. То и с ростом внебюджетных доходов: 17 миллиардов в 2018 году, рост в два с половиной раза по сравнению с 2012-м - какая еще отрасль дает подобные показатели? Появляются новые музеи, появляются новые музейные и туристические программы, постоянные экспозиции и выставки, в том числе передвижные...

Очередь в хороший музей вновь стала приметой времени?

Владислав Кононов: Да. И все мною сказанное предопределяет особое внимание к вопросам сохранности Музейного фонда, вопросам его безопасности. Как, впрочем, и безопасности людей, посещающих музеи, в самом широком смысле слова - от противопожарной до антитеррористической. Решением этих задач по поручению руководства страны и министра культуры Владимира Мединского на системной основе занимается Межведомственная рабочая группа при министерстве культуры, которую возглавил замминистра Николай Овсиенко. В нее входят представители всех структур, от которых эта безопасность зависит, - МВД, Росгвардии, МЧС и др.

А по какому пути идут ведущие мировые музеи?

Владислав Кононов: Этот путь ничем не отличается от того, по которому идут российские музеи. Это высокий уровень межведомственного взаимодействия, внимание к комфортному пребыванию людей в музеях. И в то же время - самые строгие меры по обеспечению безопасности. В том числе - третий рубеж охраны (датчики на самих предметах, либо перед ними), постоянное повышение квалификации служб безопасности, регулярные тренировки. И, конечно, технический прогресс - разработка и внедрение самых современных технических средств охраны. Подчеркну - отечественных.

На состоявшемся тематическом "круглом столе" в рамках недавнего Международного культурного форума вместе с зарубежными коллегами мы обсуждали и кибербезопасность - защиту музеев и посетителей в информационной среде от посягательств и преступлений, с ней связанных.

Это достаточно новое направление...

Владислав Кононов: И ему уделяется самое пристальное внимание на государственном уровне. Промежуточным результатом работы межведомственной группы стало определение моделей угроз и способов, как им противостоять. Сейчас, в частности, активно обсуждается и скоро будут окончательно утверждены методические рекомендации по предупреждению возможного девиантного поведения отдельных лиц в музеях. Не секрет, что повышенное общественное внимание к ним иногда провоцирует, мягко говоря, нестандартные поступки, а иногда хулиганские выходки отдельных лиц. И вот как их вовремя заметить, предупредить - эту задачу вместе с музеями и всеми заинтересованными структурами мы решаем. В подведомственном минкультуры учреждении "РОСИЗО" создан Центр методических разработок по вопросам безопасности, он заработает в полную силу с 2020 года.

Завершая, скажу, что вопросам безопасности всегда уделялось особое внимание. А с нынешнего года оно подкреплено внушительными суммами целевого финансирования. Так, в 2019-м на решение вопросов, связанных с безопасностью федеральных музеев, дополнительно выделено 350 млн рублей. Начиная с 2020-го эта сумма увеличена до 420 млн - ежегодно.

Подготовил Александр Емельяненков

Справка

Оборудованы третьим рубежом охраны "Яхонт" (2019 год)

Илья Репин

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Авангард. Список N 1. К 100-летию Музея живописной культуры

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Московский музей дизайна

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