За 4 месяца аэропорт Гонконга недосчитался 3,3 миллиона пассажиров

Из-за продолжающихся не первый месяц протестов аэропорт Гонконга столкнулся с крупнейшим за последние десять лет спадом пассажиропотока.

В ноябре воздушная гавань обслужила чуть более 5 миллионов человек - на 969 тысяч меньше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. В последний раз похожая ситуация наблюдалась в июне 2009 года, тогда пассажиропоток уменьшился на 19 процентов.

Напомним, в начале октября эксперты оценили ущерб экономике Гонконга от действий протестующих в городе. Сектор розничных продаж, транспортная отрасль, ресторанный и гостиничный бизнес всего за три дня потеряли 242 миллиона долларов США.

Охватившие мегаполис антиправительственные демонстрации отпугнули многих туристов, поток которых упал более чем на 40 процентов. За последние 4 месяца аэропорт Гонконга недосчитался 3,3 миллиона пассажиров, сообщает ТАСС.