Аферисты выманили у актрисы Валентины Савельевой два миллиона

Мошенники выманили у советской, российской актрисы театра и кино Валентины Алексеевны Савельевой почти два миллиона рублей.

Как передает KP.RU, вечером 4 декабря в отдел полиции по Пресненскому району столицы обратилась пожилая женщина, рассказав правоохранителям, что неизвестные обокрали ее на внушительную сумму.

Уже в ходе разбирательства выяснилось, что злоумышленники ограбили заслуженную артистку России Валентину Савельеву.

79-летняя пенсионерка сообщила: с 1 по 2 декабря она несколько раз общалась по телефону с представившимися сотрудниками банка личностями. Которые убеждали артистку в том, что на ее счетах "происходят подозрительные операции", поэтому необходимо сверить личные данные клиентки банка.

Доверившись, Савельева продиктовала преступникам всю информацию. После чего лишилась со счета всех средств - 1 950 720 рублей.

При этом пенсионерка обратилась в полицию не сразу, так как посчитала, что была проведена стандартная процедура банка и все накопления вскоре к ней вернутся.

В настоящее время оперативники проводят все необходимые мероприятия.

Валентина Савельева родилась в 1940 году в Москве. По окончании ГИТИСа служила в Центральном академическом театре Советской Армии. На экранах - с начала шестидесятых: эпизодическая роль Люси из "Увольнения на берег", "Белая палатка", "Тайна завещания", "Жизнь и судьба".