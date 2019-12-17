Гол Панарина не сломил "хищников"

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке уступили "Нэшвиллу" - 2:5. Хозяев не спас 20-й в сезоне гол российского форварда Артемия Панарина.

"Рейнждерс" начали матч не слишком удачно - на 11-й минуте встречи Рокко Грималди открыл счет в матче. Но менее чем через 50 секунд счет на табло стал равным - Крис Крайдер поставил точку в быстрой атаке хозяев. Второй период хозяева уступили со счетом 0:2 - отличились защитники Роман Йоси и Маттиас Экхольм.

Но все же главным событием второго периода стала атака другого игрока линии обороны "хищников" Райана Эллиса на российского нападающего Павла Бучневича. Россиянин получил шайбу у борта в своей зоне, после чего получил удар в голову от соперника. Эпизод смотрелся довольно страшно, однако россиянин все же смог продолжить матч. Эллису выписали двухминутное удаление, но не исключено, что изучив запись, лига добавит к этому еще и дисквалификацию. В конце третьего периода Артемий Панарин сократил отставание в счете до минимума, отличившись в пятом матче подряд. Этот гол стал для него 20 в сезоне. Всего же в активе россиянина - 43 очка.

В концовке хозяева заменили российского вратаря Александра Георгиева на шестого полевого игрока, но пропустили еще две шайбы. Йоси оформил дубль, а точку в матче поставил обидчик Бучневича - Эллис.