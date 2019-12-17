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17.12.2019,  
12:26
Текст:  Олег Корякин

Ядерный страж: Минобороны представило видеоролик к 60-летию РВСН

Минобороны РФ опубликовало ролик, посвященный юбилею РВСН.

Ровно 60 лет назад постановлением Совмина СССР из Артиллерии Советской армии выделили новый вид вооруженных сил - Ракетные войска стратегического назначения.

На тот момент самым новым и мощным оружием РВСН была одноступенчатая баллистическая ракета средней дальности Р-12. Максимальная дальность ее полета составляла чуть больше 2000 километров. А ракетные полки можно было сосчитать на пальцах одной руки.

Сейчас РВСН обладает одним из мощнейших ядерных арсеналов в мире.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Названо преимущество ядерного оружия России перед США

В его состав входит семь типов стратегических систем.

Юбилейный видеоролик позволяет увидеть пуски некоторых МБР. Среди них "Ярс" и "Тополь-М".

Напомним, на днях командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, сообщил о том, что до 2024 года все советские ракетные комплексы будут заменены новейшими "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

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