Итальянскую футбольную серию А раскритиковали за плакат с обезьянами

Serie A has been criticised for a "misguided" anti-racism campaign using posters of monkeys.



Read more: https://t.co/64ddmBbjSP pic.twitter.com/N2W3KHxHnh — BBC Sport (@BBCSport) December 16, 2019

Руководство итальянской футбольной Серии А раскритиковали за провокационный плакат с обезьянами. Политики и футболисты заявили о том, что он имеет "расовую подоплеку", несмотря на то, что футбольные боссы таким образом решили бороться с крайне болезненной для популярной игры проблемой расизма и три недели назад призвали к этому местные клубы.

На плакатах "Нет расизму", которые будут размещены в штаб-квартире Серии А в Милане и в офисах итальянских клубов, изображены три обезьяны с раскрашенными лицами, сообщает ВВС.

Руководство Лиги сделало заказ на изготовление картины итальянскому художнику Симоне Фугаццотто, который всегда использует приматов в своих работах. По его словам, получив заказ, он сразу же решил нарисовать обезьян, так как они в его восприятии служат "метафорой для людей". "В прошлом году я был на игре "Интера" против "Наполи" (матч, в котором защитник" Наполи Калиду Кулибали подвергался оскорблениям), и почувствовал себя униженным, когда все вокруг кричали "обезьяна" на Кулибали, игрока, которого я уважаю", - заявил на пресс-конференции Фугаццотто.

Он сказал, что, получив заказ, решил нарисовать "западную обезьяну с синими и белыми глазами, азиатскую обезьяну с миндалевидной формой глаза и черную обезьяну, расположенную в центре". "Обезьяна становится искрой, чтобы научить всех, что нет никакой разницы, нет ни человека, ни обезьяны, мы все похожи. Если что, то мы все обезьяны", - шокировал журналистов своим признанием итальянский художник. Его поддержало руководство Серии А.

По словам генерального директора итальянской футбольной ассоциации Луиджи де Серво, проблема расизма в футболе приобрела характер эпидемии. "Мы будем решать ее на трех разных уровнях: культурном - посредством таких работ, как у Симоне, спортивной, путем серии инициатив, проводимых совместно с клубами и игроками, и репрессивной благодаря сотрудничеству с полицией".

Тем не менее, инициатива итальянских футбольных боссов не нашла понимания у многих чиновников и футболистов. В европейской организации "Футбол против расизма" выступили с заявлением о том, что "в стране (Италии), где власти неделя за неделей безуспешно ведут борьбу с этим явлением, Серия А запускает кампанию, которая напоминает дурацкую шутку". "Эти творения - безобразие. Использование обезьян в кампании против расизма в серии А совершенно неуместно, подрывает любые позитивные намерения и будет контрпродуктивным", - заявили в организации.

Европейский футбольный эксперт Джеймс Хорнкасл пояснил, что вера в борьбу итальянской Серии А и ее клубов с расизмом "все больше опускается ниже нулевой отметки".

Аналитики напоминают о массовых проявлениях расизма как на поле, так и в около футбольном мире в Италии. Так, в начале декабря итальянская газета Corriere dello Sport подверглась резкой критике общественности за заголовок "Черная пятница" над снимком беседующих перед матчем чернокожих футболистов - защитника "Ромы" Криса Смоллинга и нападающего "Интера" Лукаку.

В ноябре известный игрок Марио Балотелли из "Брешии" назвал фанатов, которые кричали расистские оскорбления в его адрес, "недалекими" и "слабоумными". Еще раньше упомянутый Ромелу Лукаку сказал в интервью, что хотел уйти с поля после того, как фанаты "Кальяри" на протяжении всего матча кричали в его адрес расистские оскорбления. После этого инцидента "Кальяри" подвергся санкциям и был оштрафован руководством Серии А.